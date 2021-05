Lazio Women, Santoro: "Vincere un derby e andare in serie A emozione massima". E su Lotito...

Bella e importantissima vittoria quella di ieri della Lazio Women che grazie al 2-1 sulla Roma nel derby ha conquistato aritmeticamente anche la Serie A. Queste le parole di Martina Santoro ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono molto contenta, mi sono sempre messa a disposizione, per vincere ci vuole un grande ambiente e credo sia stato questo il segreto oltre al lavoro enorme che è stato fatto dallo staff. Il coach è arrivata insieme al suo staff e ci hanno trasmesso quella che è la loro mentalità vincente. Ci hanno fatto capire fin dall’inizio che non era impossibile e noi ci abbiamo creduto giorno dopo giorno. Questo momento lo aspettavo dal maggio del 2009: un derby e andare in Serie A, per me che sono laziale non c’è di meglio da chiedere. La partita è stata non la nostra più bella prestazione ma il derby è sempre una gara particolare in cui conta il cuore e la motivazione".

LOTITO - "Il presidente era felicissimo ieri, da quando abbiamo iniziato nel 2015 una delle cose che ho sempre apprezzato di lui è che voleva costruire la vittoria piano piano. È stato un percorso difficile e lungo, ci sono stati anni di lotta ma alla fine il lavoro paga sempre, Lotito ci ha sempre creduto. Il presidente è uno dei pochi che ambisce a grandi traguardi senza cercare altre vie se non quella del lavoro. Soprattutto quando eravamo a Formello ogni volta che aveva occasione era sempre presente e ancor di più lo è stato il figlio Enrico che ci vuole particolarmente bene e ci segue sempre. Ha respirato il nostro ambiente e si è integrato perfettamente. La svolta è stata Pomigliano, lì ci siamo rese conto che il modo in cui era stata preparata la gara era spregiudicato e di quanto potevamo dare. Adesso ci godiamo questo giorno di riposo e poi inizieremo a pensare al Vicenza perché vogliamo chiudere questo campionato nel migliore dei modi”.

