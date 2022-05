Lazio, Zaccagni categorico: “Ho capito il valore di…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione della Lazio si è conclusa con un ottimo quinto posto e la sesta qualificazione consecutiva in Europa League. Ora squadra e tifosi possono godersi un po’ di riposo in attesa del prossimo campionato. È stato un anno faticoso, con alti e bassi ma la forza e la determinazione del gruppo unita alla perseveranza di mister Sarri hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ha vissuto tutto questo da grande protagonista Mattia Zaccagni che, dopo l’ultima sfida contro la sua ex squadra, ha voluto fare un bilancio della sua stagione. Ha scelto i social per comunicare la sua soddisfazione per quanto fatto e sotto la foto del gruppo scattata dopo il triplice fischio ha aggiunto: “È terminata una stagione per me importantissima, abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo, ma consapevoli del fatto che possiamo fare di più! Ho capito il valore di indossare questa maglia. GRAZIE LAZIO, GRAZIE LAZIALI”.

