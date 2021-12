Lazio, Zaccagni versione arciere (o latin lover): "Quanti cuori sono stati colpiti?" - FOTO

Doppio assist con la Sampdoria, in gol contro il Sassuolo... e in rete anche all'Olimpico nel confronto con il Genoa. Quello che sta vivendo Mattia Zaccagni in biancoceleste è un vero momento d'oro. L'ex Verona, dopo un periodo d'adattamento, reso ancora più complicato dai problemi fisici, sta trovando fiducia e continuità. La crescita è netta e s'è resa palese nelle ultime uscite stagionali della squadra. Il calciatore, anche oggi, ha regalato ai tifosi della Lazio la sue consueta esultanza: presa una freccia dalla faretra, l'ha scoccata, colpendo qualche cuore. Almeno è questo quello che viene riportato ironicamente nel post condiviso dal club su Instagram: "Quanti cuori sono stati colpiti dalle frecce dell'arciere?".

Quanti cuori sono stati colpiti dalle frecce dell'𝘼𝙍𝘾𝙄𝙀𝙍𝙀? pic.twitter.com/wsH8FSvRl8 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 17, 2021

