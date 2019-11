Lecce, doppia seduta in vista della Lazio: differenziato per tre giocatori

Una volta che sarà stata archiviata la sfida europea contro il Celtic, la Lazio dovrà vedersela con il Lecce di Liverani in campionato. La squadra guidata dall’ex biancoceleste è in ritiro nella Capitale, dove sta svolgendo la preparazione presso il Mancini Park Hotel. Quest’oggi, riporta il sito ufficiale del club, la squadra ha svolto una doppia seduta d’allenamento. Al mattino, divisi in due gruppi, i calciatori sono stati sottoposti ad un lavoro in palestra, per poi trasferirsi sul campo. Nel pomeriggio, invece, i giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni tattiche. Tre giocatori, Dumancic, Farias e Tabanelli, si sono allenati a parte. Domani è in programma un triangolare con tempi da 45’ con le formazioni Under 17 della Tor Tre Teste e Atletico Lodigiani presso il Campo Francesco Gianni di San Basilio.

