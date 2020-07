Lecce - Lazio, i precedenti: biancocelesti in vantaggio per 7-5

Pensare a ciò che è stato e che poteva essere non serve, bisogna pensare a ciò che sarà. La Lazio ha la necessità di avere già la mente proiettata al match di Lecce per non buttare alle ortiche il duro lavoro di una stagione intera. Ripartire dal salento può essere la giusta medicina, dati anche i numeri delle gare già disputate al Via del Mare.

I PRECEDENTI - Le due formazioni si sono affrontate in casa dei giallorossi in campionato ben 14 volte: i biancazzurri hanno portato a Roma il bottino pieno in 7 occasioni, in altre 5 circostanze hanno sorriso i padroni di casa, mentre i pareggi sono stati 2. Gli ultimi 3 confronti hanno decretato sempre il dominio capitolino in terra pugliese. Per trovare una vittoria della squadra padrona di casa, si deve tornare indietro al 1/05/2005: Zeman sedeva sulla panchina del Lecce e travolse la formazione guidata da Papadopulo per 5-3.

