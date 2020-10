Ledesma: "La mia Lazio più forte di quella attuale. Il problema arrivò ai gironi..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristian Ledesma ha detto la sua sulla vittoria della Lazio in Champions: "Sono contento: sono riusciti a fare una partita importante in Champions, e non era neanche scontato che vincesse in campionato. Ha sofferto, come però succede anche a Juventus e Inter, e questo perché la Serie A sta tornando ad essere un campionato tra i più difficili al mondo, basta vedere il Verona ieri sera”.

CAMPIONATO FALSATO - “Questo abbiamo. C'è il privilegio di poter continuare a giocare, non ci sarà il pubblico ma il calcio continua. Vedere realtà come Verona e Spezia è bello, e sono personalmente contento che la Serie A possa giocare”.

LE DUE LAZIO DA CHAMPIONS - “Sarò egoista o nostalgico, ma quella Lazio che si qualificò alla Champions secondo me ero più forte. Poi ai gironi non abbiamo avuto rinforzi, questa è la realtà: contro Werder, Olympiacos e Real Madrid era un gruppo tostissimo. Per me eravamo una squadra più forte”.

PIOLI - “Ricordo un allenatore molto preparato e pignolo su come andare ad affrontare gli avversari. Con lui ho giocato pochissimo, ma non per questo lo critico: in quell'anno che l'ho avuto l'ho visto pronto. Ha avuto una grossa opportunità e la sta sfruttando al meglio, arrivando in una situazione difficile, con una società che si stava ricostruendo. Ha portato risultati, e allo stesso tempo è stato partecipe della ricostruzione di questo Milan, guadagnandosi tutto ciò che ha ora in mano. Ci sta che possa essere il suo momento: sicuramente sta facendo bene, sta avvenendo ciò che si era preposto Maldini all'inizio della sua carriera da ds”.

Bruges - Lazio, i precedenti in Belgio non sorridono ai biancocelesti

Oddi: "La Lazio sta entrando in forma. Luis Alberto quello con più talento"

TORNA ALLA HOMEPAGE