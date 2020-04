Liga, accordo calciatori-Federazione per giocare ogni 72 ore: i dettagli

La Liga, ferma al pari degli altri campionati europei, lavora per farsi trovare pronta al momento del ritorno in campo. Al termine di una riunione, è stato raggiunto l'accordo tra l'associazione calciatori e la Federazione spagnola per giocare ogni 72 ore: inizialmente l'accordo con la Liga prevedeva di scendere in campo ogni 48 ore. Il presidente della Federazione Luis Rubiales, si legge nel comunicato, ha sottolineato le attenzioni che si avranno alle temperature durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Assoluta priorità alla salute dei calciatori: si giocherà solamente se ci saranno le giuste condizioni. Autorizzate, infine, due pause nel corso delle gare per consentire l'idratazione da parte dei giocatori.

