Liverpool - United come Lazio - Roma: sfottò ad alta quota per i Red Devils

Ricorderanno tutti lo striscione volato in cielo a Roma che recitava “Lazio 3, Roma niente” diretto ai cugini giallorossi, dopo il derby vinto dai biancocelesti a marzo. Un’idea che anche i tifosi del Liverpool hanno avuto per prendere in giro i rivali del Manchester United. Infatti, in Australia, durante la preparazione estiva i Red Devils hanno notato una scritta passare sopra le loro teste: “Liverpool FC - 6 X European Champions”, recitava la didascalia. L’ultimo successo dei Reds nella massima competizione europea si è concretizzato proprio quest’anno. Doveroso, per i tifosi australiani del Liverpool, ricordarlo agli avversari proprio nella location dove si stanno svolgendo gli allenamenti. Sono le due squadre più vincenti d’oltremanica, la rivalità è molto accesa. Il prossimo 19 ottobre ci sarà la prima sfida sul campo tra i due club: il clima è già caldo.

