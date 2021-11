Lokomotiv Mosca, Gisdol: "Lazio squadra con esperienza, il secondo rigore ci ha messo ko"

La Lokomotiv Mosca esce sconfitta e viene eliminata dall'Europa League per mano della Lazio di Maurizio Sarri che in Russia si è imposta per 0-3 con la doppietta di Ciro Immobile e la rete di Pedro. Al termine del match il tecnico dei padroni di casa Markus Gisdol è intervenuto nella consueta conferenza stampa: "Ringrazio i tifosi che hanno fatto una grande performance, era importante per la squadra. Dopo il primo rigore abbiamo cercato di recuperare ma dopo il secondo non siamo riusciti a reagire, anche perché la Lazio è una squadra con tanta esperienza. Gli ultimi 30 minuti sono stati difficili per noi e non siamo riusciti a reagire. Il risultato si può comprendere, la Lazio è una top europea, si vedeva il suo livello. Rigore? Barinov diceva che non c'era. Difficile dire cose non belle e criticare gli arbitri. E’ una decisione difficile da accettare".

