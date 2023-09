Macedonia del Nord - Italia, Pandev duro sul terreno: "Campo in stato pessimo"

Fonte: Fabrizio Parascani

Goran Pandev, ex campione della Macedonia del Nord ha parlato della sfida odierna contro l'Italia. L' ex attaccante della Lazio è stato raggiunto da Gazzetta.it dove ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita di oggi. Goran ha spiegato di come la sua nazionale riesca a dare il meglio quando incontra nazionali di spessore come l'Italia. Ma a suo avviso considera gli azzurri favoriti dato che la Macedonia ha vissuto momenti complicati sia per quanto concerne la federazione sia con il ct. Milevski. Questa situazione è stata scatenata dal risultato negativo con l'Inghilterra dove i suoi connazionali hanno perso con un rotondo 7-0. Secondo Pandev, dopo questa sconfitta poteva esserci una situazione esplosiva, invece non è accaduto nulla di particolare. L'ex attaccante dell'Inter ha aggiunto che adesso la situazione non è molto tranquilla per quel che concerne la sua nazionale. A tal proposito ha espresso un giudizio sul terreno di gioco di seguito le sue parole: "Il campo non darà una mano… Ho visto le foto ed è tutt’altro che in ottime condizioni, come spesso è accaduto al nostro terreno di gioco. Anche per questo motivo nessuno farà lì la rifinitura. Teoricamente è più un problema per l'Italia che è più forte e più tecnica". Un'ultima domanda gli è stata posta su Spalletti come nuovo Ct. Goran ha affermato che è la scelta giusta per l'Italia.

