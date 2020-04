Malagò: "Mai sostenuto che il calcio non dovesse ripartire, ma in Italia..."

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è tornato a parlare di calcio e di ripresa dei campionati. Argomento scivoloso per il quale lo stesso numero uno dello sport italiano ha ricevuto diverse critiche nelle ultime settimane. Intervenuto a Sportitalia, Malagò si è difeso dai detrattori e ha chiarito la sua posizione in merito alla ripartenza della Serie A: "Io non ho mai sostenuto che il calcio non dovesse ripartire. Anzi, ho sostenuto il contrario. Il calcio è un'impresa e come tale deve rimettersi in moto. Riprendere i campionati è indispensabile ma, visto che questo è un Paese dove nessuno sa come svolgere un'attività, era doveroso avere un piano B. Ha ragione Gravina quando dice che non vuole essere il becchino del calcio. Non lo invidio, è una situazione complicata. Ripartire a settembre? Era un'idea, penso sia tardi. Sta al Governo pensare a cosa fare".

