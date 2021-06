Malore Eriksen, la Danimarca: "Condizioni stabili. Grazie a tutti per l'affetto"

Le condizioni di Christian Eriksen continuano a essere stabili dopo la prima notte trascorsa all'ospedale di Copenhagen. La Federazione danese tramite i canali di comunicazione ha fatto il punto della situazione: "Questa mattina abbiamo parlato con Christian, che ha inviato i suoi saluti ai compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e rimane in ospedale per ulteriori esami. Il team e lo staff della Nazionale hanno ricevuto tutta l'assistenza necessaria e continueranno a essere presenti dopo l'incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi di affetto per Eriksen arrivati da tifosi, giocatori e dalle famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni internazionali e club. Incoraggiamo tutti a continuare a mandare i messaggi che saranno certamente inoltrati a Christian e alla sua famiglia".

