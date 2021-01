Manchester City, guai in vista per Mendy: viola le regole anti-Covid per il party di fine anno

Guai in vista per Mendy che, dopo il rinvio della gara tra City ed Everton a causa del Covid-19, ha organizzato una festa in casa propria per festeggiare la fine del 2020. Secondo il The Sun, il calciatore avrebbe contattato il capo di un'agenzia di modelle, chiedendogli "ragazze", e aggiungendo alcune "preferenze". Il calciatore si sarebbe scusato, ammettendo la presenza nell'abitazione di amici al di fuori della sua famiglia e di coloro che vivono con lui. La notizia non farà di certo piacere al tecnico Guardiola, attento a sottolineare come tutti i giocatori debbano rispettare in modo preciso le linee guida, soprattutto in un momento in cui in Premier League si registrano, ogni giorno di più, casi di contagiati da Coronavirus. Nelle foto che stanno facendo il giro del web appaiono tre ragazze che partono alle 6 del mattino il giorno di Capodanno. Un altro trio di donne è stato visto fuori casa sua alle 7.45. Un vicino ha raccontato: "C'erano molto rumore proveniente dalla casa e si poteva sentire le ragazze gridare e divertirsi".

