Manchester City, Sterling: negativo il tampone dopo la festa con Bolt positivo al Covid

Momenti di apprensione per Raheem Sterling, attaccante del Manchester City dopo aver scoperto che Usain Bolt è risultato positivo al coronavirus. Il calciatore infatti era presente alla festa di compleanno organizzata proprio dal campione di atletica e per questo c'era la possibilità che si fosse a sua volta contagiato. Come riporta Sky Sports Uk il giocatore ha però effettuato il tampone che ha dato esito negativo.

