Mancini: "La Lazio gioca un grande calcio, sarà una bella lotta per lo Scudetto"

La Serie A è pronta a riaccendere le luci, la lotta Scudetto riprende. Chi avrà la meglio? Ai microfoni di Gazzetta.it è intervenuto il ct della Nazionale Mancini: "La Juve ha la rosa migliore. La Lazio viveva su un grande calcio che stava esprimendo. Sarà una bella lotta. Vedendo il campionato in Germania, il fattore campo senza tifosi è saltato e ci sarà da divertirsi. Sarà una bella lotta fino alla fine. Ci saranno dei risultati a sorpresa perchè un conto è giocare col pubblico che a volte ti trascina e senza nessuno. Credo che all'inizio ci sarà un po' di difficoltà da parte di tutti perchè molti giocatori non saranno al massimo della condizione. La speranza è vedere che i giocatori entrino in forma col passare delle partite. Il ritmo all'inizio non sarà come sempre, poi sarà anche un po' più caldo. Un po' di problemi ce ne saranno però spero di vedere un buon calcio".

ITALIA - "Noi venivamo da una buonissima situazione, da una striscia di partite vinte, sulle ali dell'entusiasmo. Ma bisogna fare di necessità virtù. I nostri ragazzi fra 12 mesi avranno più esperienza e saranno molto più scaltri. Dall'altro lato ci saranno più difficoltà perchè il tempo sarà poco e dovranno giocare tante partite. Avremo tantissime partite e ancora dobbiamo capire per bene. Avremo giocatori che finiranno ai primi di agosto, altri alla fine e verranno al raduno subito dopo. Avremo molti più giocatori nelle convocazioni rispetto ai soliti e questo ci darà l'opportunità di essere più attenti ai ragazzi".

