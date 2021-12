Mancini riceve il Tapiro d'oro e replica: "Se vinciamo il Mondiale..."

Poco meno di tre mesi e l'Italia di Roberto Mancini dovrà conquistarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali del Qatar tramite i playoff. Una situazione complicata quella in cui sono finiti gli azzurri, vincitori solo qualche mese fa dell'Europeo. Proprio per questo motivo Striscia la Notizia e il suo inviato Valerio Staffelli hanno consegnato al ct il famoso Tapiro d'Oro: "È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite. In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo", questo il commento di Mancio.

