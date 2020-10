Marelli: "Assurdo che Immobile e Sensi abbiano preso solo una giornata"

L'ultimo turno di campionato prima della sosta ha visto affrontarsi Lazio e Inter. Il match è terminato 1-1 non senza qualche polemica. Due cartellini rossi estratti dall'arbitro Guida nei confronti di Immobile e Sensi per condotta violenta. Entrambi sono stati squalificati dal giudice sportivo per una giornata. Questo il pensiero dell'ex fischietto Luca Marelli intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Immobile e Sensi sono stati espulsi per condotta violenta, questa è l'unica spiegazione: ecco perché è assurdo che abbiano preso soltanto una giornata di squalifica. La motivazione del giudice sportivo non ha senso".

