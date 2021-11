Marsiglia - Lazio, tutti i precedenti e le statistiche prima del match

Lazio e Marsiglia si giocheranno giovedì al Velodrome una buona fetta del passaggio del girone di Europa League. I biancocelesti non vincono fuori casa in Europa da ben 10 partite e vogliono assolutamente invertire la rotta. Di fronte troveranno una squadra che non è riuscita a vincere nessuna delle ultime 4 gare di Europa League disputate tra le mura amiche. Il confronto tra le due compagini sorride ai biancocelesti che nei 7 precedenti con i francesi sono usciti sconfitti una sola volta, ovvero nella semifinale di ritorno di intertoto del 2005. Sarà il secondo confronto tra l'OM e Sarri che prima di allenare la Lazio non aveva mai affrontato la squadra d'oltralpe.