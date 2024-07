Marsiglia, Longoria su Greenwood: "Non voglio fare polemica, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mason Greenwood ha tenuto la sua prima conferenza stampa come giocatore del Marsiglia, presentandosi ufficialmente alla stampa. L'attaccante è stato introdotto dal presidente Pablo Longoria che ha dichiarato: "Sono il primo che capisce che l'arrivo di Mason possa suscitare molte domande. Rispetto l'opinione di tutti e non voglio fare polemica. Parliamo del passato. Mason si è già espresso sul suo passato, anche ieri. Io ho passato molto tempo per parlare con tutti coloro che sono stati implicati nell'episodio che ha avuto. Vi posso assicurare che il club ha avuto un approccio minuzioso e molto professionale per affrontare questo tema".

"Sono spagnolo. So come Mason è stato esemplare in Spagna quando è stato a Getafe negli ultimi mesi. Ora è il momento di parlare di futuro: voglio che tutti parlino di futuro. Io, in quanto presidente, accompagnerò Mason e tutti gli altri giocatori, per aiutarli a raggiungere i nostri obiettivi. Personalmente vi posso assicurare che Greenwood ha tutti i valori che vogliamo all'OM".

