Marsiglia, Thauvin conferma un retroscena di mercato: "Bielsa mi voleva alla Lazio"

In 'Marcelo Bielsa, il film', documentario mandato in onda lo scorso lunedì su RMC Sport, Florian Thauvin ha confermato che il tecnico argentino, nel 2016, lo voleva a tutti i costi portare alla Lazio. L'attuale calciatore del Marsiglia ha spiegato: "Quando doveva firmare per la Lazio, mi ha detto 'Flo, vado a Roma, voglio assolutamente che tu venga con me". Il tecnico lasciò solamente dopo qualche giorno il suo ruolo all'interno del club biancoceleste proprio a causa dei mancati acquisti dei giocatori espressamente chiesti alla dirigenza. Thauvin, che allora giocava nel Newcastle, figurava nella lista dei calciatori che l'allenatore voleva al suo fianco nell'esperienza nella Capitale. Alla fine, nonostante le continue voci relative all'approdo tra le fila biancocelesti, il classe '93 non arrivò mai, preferendo il ritorno nell'Olympique.

