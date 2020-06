Masala, un laziale olimpionico è il nuovo presidente della Tevere

Due ori a Los Angeles '84, un argento a squadre a Seul '88, ai quali si aggiungono altre medaglie mondiali. Il pentatleta Daniele Masala, grande tifoso della Lazio ed ex olimpionico, è il nuovo presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, il sodalizio sportivo più antico di Roma e d'Italia. In passato è stato anche un'atleta della Lazio Nuoto. Eletto a grande maggioranza dai soci, ha così commentato il suo ennesimo successo: "Sono davvero contento per questa elezione gli stimoli sono tanti anche perché ci sono davvero tante cose da fare. Ma non vedo l'ora di cominciare nonostante il momento non facile per l'emergenza sanitaria", le sue parole riportate da Gazzetta.it.