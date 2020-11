Massaro (avv. Futura Diagnostica): "Ciò che sta accadendo riguarda il rapporto tra Lazio e laboratorio"

Innocenzo Massaro, avvocato della Futura Diagnostica di Avellino, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare chiarezza sulla situazione tamponi in casa Lazio. Queste le sue parole:

"Le indagni sono ad un livello embrionale, il mio cliente Massimiliano Taccone è stato destinatario di un decreto di ispezione locale dei 95 tamponi famosi e la documentazione inerente i rapporti tra il laboratorio e la S.S. Lazio. Un rapporto privatistico per la processazione dei tamponi che vengono prelevati da staff, squadra e famigliari. Fino ad ora non esiste un'imputazione, non abbiamo neanche una contestazione vera e propria, il riferimento alla frode è legato al fatto che c'è un rapporto tra pubblica amministrazione ed un soggetto privato. La Procura ipotizza questo reato in caso ci fossero stati reati di falsificazione dei tamponi. Il falso riguarderebbe l'evenutale alterazione dei risultati. Di conseguenza un positivo che viene dichiarato negativo porterebbe ad altri reati correlati come epidemia colposa. Sono ipotesi di reato rispetto a queste fattispecie, va detto che la procura dice espressamente che questa indagine nasce da notizie stampa riguardante l'alternanza di risultati tra i diversi laboratori. A volte determinate indagini nascono in questo modo. Quello che sta accadendo riguarda solo il rapporto tra Futura Diagnostica ed il club, nonostante sia un laboratorio di riferimento anche di diverse squadre come Salernitana, Perugia ed altre. Nell'atto ufficiale del decreto non c'è nessun riferimento rispetto a chi ha l'obbligo di comunicare all'Asl competente il risultato dei tamponi. Le 18 discordanze riferite alla perizia sui tamponi contestati dettate da rilievi di tempistiche e dai cicli di amplifazione diversi? E' un dato obiettivo che le 72 ore di tempo che devono trascorrere dal prelievo al processamento siano state indicate anche dal Ministero della Sanità. Le note che ha redatto la nostra consulente richiamano anche questi aspetti scientifici riguardanti i cicli di amplificazione utilizzati. L'unica differenza tra il modo di processare i tamponi tra l'ospedale Moscati e la Futura Diagnostica è che la seconda lavora su tre geni, mentre la struttura in cui sono state eseguite le perizie lavora su due geni. Non sono come lavora invece il Campus Bio-Medico. Non siamo né soddisfatti né il contrario rispetto all'esito di questa prima perizia. Attendiamo con serenità lo sviluppo di queste prime indagini".

Coppa Italia, l'avventura della Lazio parte dall'Olimpico. Ai quarti possibile big match

Maradona, Cabrini: "L'amore di Napoli malato, sarebbe ancora vivo se avesse giocato nella Juventus"

TORNA ALLA HOMEPAGE