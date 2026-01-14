Mattei: "Girano tanti nomi. La sensazione è che la Lazio non possa arrivarci"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha detto la sua sul mercato della Lazio, dicendosi scettico sui numerosi nomi accostati ai biancocelesti negli ultimi giorni. Queste le sue considerazioni:
“Rispetto ai primi giorni di mercato, siamo tornati un po’ all’antico: stanno girando tanti nomi e quando succede c’è il rischio che la Lazio non possa arrivare a questi profili. Sono arrivati due innesti che, al momento, rendono la Lazio più debole ma vanno commentati i fatti, quindi ne riparleremo alla fine della sessione di mercato invernale".
"I Friendkin hanno investito un miliardo sulla Roma, al momento non ha venduto i titolari, ma ha aggiunto due giocatori: è sotto di 50 milioni, eppure la stampa esorta il club a fare più acquisti mentre non si sollecita Lotito a fare meglio”.