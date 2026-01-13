Mattei: "La Lazio si è indebolita! Lotito e la società non cambieranno mai..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della situazione legata al mercato della Lazio e alla gestione della società da parte del presidente Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni: “Dovete aspettarvi sempre il contrario: Lotito ha detto che la Lazio non ha bisogno di soldi, che c’è un bel rapporto con Sarri, e fanno poi filtrare notizie che non andranno mai in porto perché costose. Dopo 22 anni ancora vi sorprendete? Rientra tutto nella normalità, la società-Lazio è questa e non cambierà mai".

"In questo momento la Lazio ha preso Taylor che potrebbe essere un buon giocatore e Raktov, su cui ho perplessità per le caratteristiche fisiche. Lotito ha detto che la squadra non sarà indebolita ma al momento, calcolando i saluti di Castellanos, che non è un bomber ma sicuramente più pronto, e Guendouzi, la Lazio è più debole di dicembre".

"Lotito non è un imprenditore, ma un risparmiatore che cerca di confermare la sua azienda risparmiando, tagliando, non migliorandola come farebbe l’imprenditore. Rispettabilissime entrambe le politiche ma una ti permette di andare avanti, l’altra, se tutto va bene, ti fa restare fermo”.