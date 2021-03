Mesbah elogia Fares: "Ha le qualità per diventare titolare nella Lazio. Ma serve pazienza..."

Djamel Mesbah, difensore ex Milan, Parma, Sampdoria e Crotone tra le altre, ha parlato di alcuni suoi connazionali nell'intervista rilasciata a lebuteur.com. Il calciatore, 36enne e ora svincolato, ha speso nei confronti dell'esterno della Lazio parole di forte stima: "Farès arriva in un grande club, che è la Lazio. Ha iniziato bene, dopo aver avuto un passaggio dove ha dovuto gestire il suo infortunio, per tornare ancora meglio. È un giocatore molto interessante. In particolare, durante i suoi periodi in Italia alla Spal, ha dimostrato di potersi integrare in una grande squadra come la Lazio, che è comunque una delle migliori e più costanti in Serie A degli ultimi anni. Ma deve essere paziente, arriva in un grande club, uno dei più costanti degli ultimi 10 anni, con un ottimo presidente e un grande allenatore. Ha un contratto di 5 anni, deve lavorare bene. Ha le qualità per diventare titolare di questa grande squadra".

