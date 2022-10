Midtjylland, all'Olimpico la rifinitura anti-Lazio: 15' aperti ai media - FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Il Midtjylland è arrivato a Roma alla vigilia della gara d'esordio in Europa League contro la Lazio. E dopo le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore e di Evander, si sta svolgendo in questi questi minuti il consueto allenamento di rifinitura allo stadio Olimpico. Sessione di lavoro che è stata aperta ai media per i suoi primi 15 minuti. Ecco foto e video:

TORNA ALLA HOMEPAGE