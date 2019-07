Mihajlovic, il sostegno di Nesta: “Vincerai anche questa sfida" - FOTO

Insieme, alla Lazio, hanno dominato in Italia e in Europa: “Non ci sono dubbi, vincerai anche questa sfida, come le tante che abbiamo vinto insieme. Forza amico mio, forza Mister”. Tra i tanti colleghi e amici che hanno offerto il loro sostegno e la loro forza a Sinisa Mihajlovic, nella serata di ieri si è aggiunto anche Alessandro Nesta. Non poteva che essere altrimenti, dopo i tanti successi collezionati negli anni insieme in biancoceleste. A Roma i due hanno imparato a conoscersi, stringendo una solida amicizia. Per questo l'ex capitano della Lazio può dire di conoscere meglio di tanti altri il temperamento e il carattere di un uomo che non molla mai, e non ammette sconfitte. Mihajlovic dominerà anche la malattia, la sconfiggerà come ha sempre fatto con qualsiasi avversario in carriera: parola di un amico, parola di Alessandro Nesta.

