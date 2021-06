Mihajlovic, tanta Lazio nella stanza dei trofei: il figlio condivide una maglia speciale! - FOTO

La famiglia Mihajlovic al completo è tornata in Serbia, nella città natale di Sinisa. I figli hanno mostrato sui social la stanza dei trofei dell'attuale tecnico del Bologna, piena di cimeli conquistanti durante la sua esperienza alla Lazio. Maglie e foto, ma anche coppe e medaglie. Poi, un ingrandimento per una casacca speciale. Si tratta di quella indossata dai biancocelesti in occasione della finale di Supercoppa Europea, alzata al cielo dopo aver battuto il Manchester United a Monaco.

Lazio, Rocchi e Morace insieme in campo: "Veneziani doc" - FOTO

Lazio-Sarri, attesa per la firma del Comandante: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE