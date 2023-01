Milan, dal poker al pokerissimo. Diavoli allo sbando ed è festa Sassuolo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Gol, fuorigioco, nervosismo e scintille. Potrebbe riassumersi così la sfida tra Milan e Sassuolo, terminata 2-5 ai danni dei rossoneri. Per la prima volta nella storia i “diavoli” ne subiscono almeno 4 in due partite di fila e mai così prima d’ora i fischi a San Siro si sono fatti sentire. All’8’ è Giroud ad aprire le danze, ma i festeggiamenti vengono smorzati dal fuorigioco che ferma il risultato sullo 0-0. Al 19’ inizia a scatenarsi il Sassuolo, prima con il gol di Defrel e poi con quello di Frattesi solo quattro minuti dopo, in entrambi i casi con assist di un Berardi formidabile. Al 24’ ci pensa lo stesso Giroud a far rialzare la testa ai rossoneri, ma passano solo sei minuti che il Sassuolo ribadisce la propria supremazia con la rete dell’1-3 e stavolta gli applausi sono tutti per Berardi. Nella ripresa il poker arriva al 47’ con il rigore siglato da Lauriente, poi al 55’ una nuova rete viene annullata al Milan, stavolta a Rebic. Al 79’ i neroverdi dilagano con la cinquina di Matheus Henrique (ancora assist di Berardi), poi Origi all’81’ stringe le distanze. Scintille continue in tutta la partita, con brevi risse e nervosismo che fanno da padrona ad una nuova, pesantissima disfatta del Diavolo.