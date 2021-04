Milan, Ibrahimovic, non solo Sanremo: l'attaccante pronto a sbarcare sul grande schermo

Dopo il palco di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic è pronto a sbarcare sul grande schermo. Come rivelato da l'Equipe, l'attaccante del Milan sarà tra gli attori del film francese Astérix et Obélix: l'empire du milieu (Asterix e Obelix: il regno di mezzo). Lo svedese, come ha anticipato lui stesso sul proprio profilo Instagram, interpreterà un personaggio chiamato Antivirus. Ibrahimovic sarà una delle quattro guest star previste dalla produzione, insieme agli youtuber McFly e Carlito, e il rapper Oreslan. Il film, che avrebbe dovuto essere girato in Cina ma che alla fine verrà prodotto in Francia, uscirà nelle sale cinematografiche nel 2022. Altri sportivi nel passato avevano partecipato alle pellicola della saga di Asterix e Obelix. Si tratta di Zinedine Zidane, ma anche Michael Schumacher e Tony Parker.

Calciomercato Lazio, occhi su Maksimovic: i dettagli

Signori, dott. Lima: "Raccolta firme per riabilitare Beppe? Glielo dobbiamo..."

TORNA ALLA HOMEPAGE