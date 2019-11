Milan - Lazio, Farris: "Inzaghi ha battuto sul chiodo del tabù da sfatare"

Milan - Lazio rimarrà una partita incisa nella storia biancoceleste. La squadra di Inzaghi dopo 30 anni è tornata a vincere in campionato in casa dei rossoneri e nell'occasione Ciro Immobile ha segnato il centesimo gol con la maglia della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Channel il vice allenatore Massimiliano Farris ha fatto il consueto punto sul match: "Abbiamo meritato di vincere dopo aver sconfitto i rossoneri in Coppa Italia nella passata stagione. Pesavano i trent’anni nei quali la Lazio non aveva più ottenuto i tre punti contro il Milan in campionato. Nel corso della preparazione il mister ha battuto su questo chiodo, perché era arrivato il momento di sfatare il tabù. Alcuni titolari come Bastos, Patric e Luiz Felipe possono alternarsi e, per sfidare il Milan, abbiamo scelto un undici che schieriamo sempre con grande tranquillità, perché sappiamo cosa può darci".

