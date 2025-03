Milan - Lazio, il ritorno di Patric: dubbi di Baroni sulle condizioni di Gigot

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembranvano esserci problemi per Gigot intorno al 75' di Milan-Lazio. Il tecnico Baroni, dopo aver visto il centrale un po' affaticato, gli ha chiesto come stesse per accertarsi che non avesse fastidi. All'inizio il difensore sembrava farcela, ma era stato allertato Patric per iniziare il riscaldamento. Tre minuti dopo ecco il cambio: Gigot lascia il campo, dentro al suo posto lo spagnolo. Dalle immagini trasmesse da Dazn, Gigot è sembrato uscire dal campo tranquillo e senza fastidi fisici.

Dopo Vecino, la Lazio riabbraccia anche Patric: lo spagnolo mancava dallo scorso 28 dicembre per un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ai box.

