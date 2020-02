Milan, Pellegatti: “Una frase di Sacchi spiega il vantaggio della Lazio”

Carlo Pellegatti, giornalista e storico tifoso del Milan, si è espresso nel corso di 'Tiki Taka' sulla lotta Scudetto tra Inter, Juventus e Lazio. In particolare, sul vantaggio della squadra di Inzaghi su quella di Conte, ha spiegato: "Arrigo Sacchi mi disse che la maggior percentuale di sconfitte, da lui ottenute in campionato, era relativa ad impegni prima o dopo la Champions League. Questo per dire che l'assenza dalle coppe europee è sicuramente un vantaggio per la Lazio. Inoltre, da esterno e non interessato, i biancocelesti mi sembrano la squadra che gioca meglio delle tre".

