Milan, stagione finita per Ibrahimovic: il comunicato ufficiale

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Stagione finita per Zlatan Ibrahimovic, sia per quanto riguarda il Milan che l'Europeo. Il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane".

In mattinata Zlatan Ibrahimovic ha avuto un controllo al ginocchio con il il dottor Musahl, che l’aveva operato ai tempi del Manchester United. Secondo quanto riferito da Sky Sport è stato riscontrato un problema alla cartilagine che terrà fuori lo svedese per tre settimane. La sua stagione con il Milan è quindi finita, rimane in dubbio la partecipazione all'Europeo con la maglia della Svezia.

