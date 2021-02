Milinkovic, gli auguri di Natalija e l'album dei ricordi della coppia: "Amore mio" - FOTO

In un giorno così speciale per Sergej Milinkovic non potevano mancare gli auguri della fidanzata Natalija. E dopo i messaggi della Lazio e dei compagni di squadra, è arrivato quello della compagna di vita del 'Sergente'. La ragazza ha condiviso con i propri seguaci di Instagram alcuni dei momenti più belli vissuti in compagnia del centrocampista serbo: dalle vacanze al mare al romantico bacio a Parigi. Poi la dedica: "Buon compleanno amore mio".

