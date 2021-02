Mondiale per Club 2020: Bayern campione, il gol di Pavard affonda il Tigres

Il Mondiale per Club 2020 è del Bayern Monaco. Come da pronostico la squadra di Flick ha battuto in finale il Tigres. Non una vittoria larga come si poteva pensare quella dei bavaresi che portano a casa il trofeo grazie alla rete di Pavard. Tra l'altro i tedeschi hanno dovuto fare a meno sia di Boateng, tornato a Monaco dopo la scomparsa dell'ex, e di Muller risultato positivo al Covid. Obiettivo comunque raggiunto, adesso il prossimo obiettivo sarà proprio la sfida di Champions League contro la Lazio in programma all'Olimpico il 23 febbraio.

