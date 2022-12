Mondiali Qatar | Guai in vista per l’Uruguay: la Fifa apre un fascicolo disciplinare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Non sono finiti i tormenti per l’Uruguay. Dopo l’eliminazione dal Mondiale, è in arrivo anche una punizione da parte della Fifa che ha deciso di aprire un fascicolo disciplinare per i fatti accaduti dopo la sfida col Ghana. Alcuni giocatori della celeste hanno dato in escandescenza dopo il mancato rigore ai danni di Cavani per poi, al triplice fischio, accerchiare il direttore di gara protestando vivacemente e lasciandosi andare a insulti piuttosto pesanti. Protagonisti degli episodi spiacevoli sono Muslera, Gimenez, Godin e Cavani. Quest’ultimo, mentre percorreva il tunnel degli spogliatoi, ha anche rotto il monitor del Var. La situazione per i sudamericani si fa complicata, potrebbero rischiare lunghe squalifiche e multe.

