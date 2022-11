Mondiali Qatar | Ricordi Muntari? In tribuna è irriconoscibile - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sta disputando in questi minuti Portogallo - Ghana, sfida valida per i Mondiali in Qatar. La squadra portoghese ha trovato la via del gol solo nel secondo tempo con il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. A rispondere all'ex Manchester United è stato Ayew. Al momento del gol, le telecamere hanno inquadrato non solo i tifosi ma anche alcuni giocatori presenti in tribuna, tra cui Muntari. L'ex giocatore del Milan è apparso in pubblico in un modo davvero irriconoscibile. Infatti, il suo hairstyle è totalmente cambiato rispetto a quando il centrocampista militava nella squadra italiana. Non più un semplice taglio, Muntari ha optato per delle treccine lunghe. A fine articolo il momento immortalato.