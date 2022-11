Mondiali Qatar | Uruguay - Corea del Sud, tante emozioni ma niente gol. E Vecino...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per Matias Vecino e l’Uruguay, che hanno fatto il loro esordio in questo Mondiale sfidando la Corea del Sud. Una gara intensa, a ritmi abbastanza alti da parte di entrambe le squadre che diverse volte hanno cercato fortemente e sfiorato il gol del vantaggio. Non sono mancate le occasioni e le emozioni, ma purtroppo niente reti. Il match si conclude in parità. 80’ minuti pieni per il centrocampista biancoceleste che poi è stato sostituito dal ct Alonso sul finale, lasciando spazio a De La Cruz.

