Mondiali Uruguay | Vecino: "Dolore e amarezza. Tante ingiustizie..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'eliminazione amara quella subita ieri dall'Uruguay che ha dovuto abbandonare ai gironi il Mondiale in Qatar. Fatale per la Nazionale di Alonso la vittoria della Corea del Sud sul Portogallo ma anche i mancati rigori, quello su Cavani soprattutto, non assegnati dal direttore di gara. Nel day after anche il calciatore della Lazio Vecino ha voluto esprimere il suo stato d'animo con un post social: "Con tanto dolore e amarezza è ora di dire addio a questo mondiale! Sicuramente non è stato il mondiale che sognavamo e per il quale ci siamo preparati tanto, ma il calcio è così!



Le ingiustizie vissute nella partita di ieri lasciano una ferita ancora maggiore!



Sempre a testa alta perché nel giusto o nell'errore abbiamo dato tutti il massimo in ogni momento!



URUGUAY OGGI E SEMPRE".