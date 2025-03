Monza, Nesta su Akpa Akpro: "Lo stiamo aspettando, ci manca ancora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza incassa un'altra sconfitta contro il Torino, Elmas e Casadei hanno punito la squadra di Nesta che resta ancora ultima in pienissima zona retrocessione. Al termine della gara in conferenza stampa è intervenuto il tecnico dei brianzoli che ha analizzato la prestazione dei suoi soffermandosi anche sulle scelte, alcune obbligate a causa di infortuni. È il caso di Akpa Akpro, trasferitosi dalla Lazio nella finestra di mercato di gennaio, che non è ancora a disposizione.

In merito, l'ex difensore biancoceleste ha detto: "Ho fatto delle scelte anche perché ho bisogno di gente che corra in mezzo al campo. Non abbiamo grandi fisicità. Aspettiamo Akpa Akpro e per questo ho messo Birindelli interno. Facciamo delle scelte in base a ciò che abbiamo ma ora dobbiamo fare qualche gol. Ci manca anche un po’ di lucidità perché ci sono alcuni giocatori che hanno giocato sempre, dall’inizio del campionato”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE