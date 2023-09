Nainggolan senza squadra, il Brindisi lo contatta: la situazione

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Sembra sia arrivata a un punto morto la carriera di Radja Nainggolan. Dopo la fine dell'infruttuosa esperienza alla Spal, il calciatore non è riuscito a trovare una nuova sistemazione, restando di fatto svincolato. Una situazione che ha spinto l'ex Roma a dichiarare in un'intervista di non essere voluto più da nessuno. Parole smentite subito dal direttore generale del Brindisi, società militante in Serie C, che ha proposto al centrocampista di accasarsi al sodalizio pugliese con queste parole: “Caro Radja noi uno slot libero lo abbiamo. Brindisi è una città meravigliosa, la nostra tifoseria tra le più belle in Italia... Un pensierino fossi in te lo farei".