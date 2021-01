Napoli, l'indiscrezione: "De Lurentiis ha chiesto il rinvio della Supercoppa"

L'indiscrezione è stata lanciata da Radio Punto Nuovo e se venisse confermata di certo scatenerebbe non poche polemiche, pare infatti che il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto dieci giorni fa il rinvio della Supercoppa, contro la Juventus, in programma il 20 gennaio. Il motivo sarebbe il calendario fitto di impegni e anche l'assenza dei tifosi; per questo è stata avanzata la proposta di posticipare la gara alla fine di questa stagione. Istanza che però è stata respinta visti i tanti incontri anche alla fine del campionato come la finale di Coppa Italia, di Europa League e di Champions.

