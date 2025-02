Napoli, Meret carica i suoi: "Pensiamo solo alla Lazio, vogliamo la rivincita!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il pareggio tra Napoli e Udinese, il portiere azzurro Alex Meret ha parlato ai microfoni di Radio CRC, analizzando la prestazione della squadra e proiettandosi già sulla prossima sfida contro la Lazio:

“L’obiettivo è sicuramente quello di ritrovare brillantezza per le prossime partite. Contro la Lazio sarà una sfida dura, ma lavoreremo per prenderci una rivincita dalle due partite perse contro di loro. Sarà difficile, ma scendiamo in campo per prendere i tre punti. L’importante sarà dare tutto, come abbiamo sempre fatto. Ci può stare un periodo in cui non trovi la vittoria facilmente, ma dobbiamo continuare a credere nelle nostre idee ed in quelle del mister”.

