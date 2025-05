Calciomercato Lazio | Il Torino vuole Baroni: pronto un triennale

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Il futuro della Lazio è tutto da scrivere. Si va verso la separazione con Baroni, anche se ancora non c'è stato l'incontro decisivo con Lotito e Fabiani. Qualora fosse confermata la chiusura del rapporto, la Lazio dovrà virare su altri profili. Il quotidiano La Repubblica riporta Thiago Motta, Gennaro Gattuso e Sergio Conceicao come possibili nomi in lista, ma la vera notizia riguarda il futuro di Baroni.

Sempre la stessa fonte riporta di un futuro ancora in Serie A per Marco Baroni. Il Torino non è soddisfatto di Vanoli, attuale allenatore dei granata, e starebbe pensando a Baroni per sostituirlo. Cairo è pronto a mettere sul piatto un triennale per assicurarsi l'allenatore in uscita dalla Lazio. C'è anche la timida concorrenza della Fiorentina, la quale però ancora sta riflettendo sulla permanenza di Palladino e avrebbe anche altri nomi in lista in caso di separazione dall'ex tecnico del Monza. Uno su tutti, Daniele De Rossi.

