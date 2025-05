Sarri-Lazio, clamoroso ritorno di fiamma? Fabiani spinge per il Comandante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio e Marco Baroni non si sono ancora separati, ma è già partito il toto-nome per il sostituto. I nomi che circolano in questo periodo sono tanti e tra i più disparati, ma ce n'è uno in particolare che, secondo Il Messaggero, potrebbe essere il più realistico. Basterebbe che il presidente Lotito dimenticasse gli ultimi attriti sul mercato dopo un secondo posto, mettesse da parte l'orgoglio e lo andasse a richiamare a Castelfranco. Il progetto di Maurizio Sarri si era bruscamente interrotto e ora andrebbe convinto a risposarlo prima che arrivino chiamate da altre piazze.

Il quotidiano romano riporta che, sebbene Lotito non ami i cavalli di ritorno, Fabiani sta spingendo da mesi per questa soluzione al punto di aver già sondato gli umori dello spogliatoio. Inoltre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il diesse ha già incontrato l'ex tecnico biancoceleste tre volte negli ultimi mesi.

Un clamoroso dietrofront potrebbe essere propedeutico alla permanenza di big come Romagnoli e Guendouzi, che sembrano già con le valigie in mano. A favore di Sarri ci sarebbe il progetto giovani lanciato nell'ultima stagione, senza il gruppo dei "senatori ribelli", e Fabiani è convinto che il tecnico toscano avrebbe potuto valorizzare l'organico, o che potrebbe farlo dal prossimo anno.

