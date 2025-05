Lazio | Si apre la questione rinnovi, da Pedro a Romagnoli: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà un’estate caldissima in casa Lazio. L’amaro finale di stagione maturato all’Olimpico con il ko contro il Lecce e la mancata qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione impongono riflessioni importanti della società su quello che sarà il futuro a partire dai giocatori in bilico che attendono un rinnovo di contratto.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in tre anni la Lazio è passata dai 70 milioni della Champions ai 30 dell’Europa League allo zero di questa stagione. Una situazione che impone un tetto di spese, costi e stipendi, che il prossimo anno non potrà superare il 70% dei ricavi.

Così l’unica certezza in questo quadro rimane quella del rinnovo di Pedro, per distacco il miglior giocatore della stagione e che anche contro il Lecce è stato l’ultimo a mollare. Baroni o meno non è una scelta che dipende dal prossimo allenatore ma una volontà della società che vuole premialo per la professionalità e l’impegno. Pedro guadagna 2.2 milioni a stagione e per questo servirà un confronto tra la società e il giocatore per capire se spalmare l’ingaggio o ridimensionarlo.

Diversa è invece la situazione di Vecino che ha giocato una stagione caratterizzata da alti e bassi ma soprattutto dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso periodo. Il giocatore si aspettava una chiamata nelle scorse settimane ma non è arrivata e c’è quindi da capire se ci sarà un confronto con la società o se si libererà a scadenza. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Como, di alcuni club spagnoli e del Fenerbahçe.

In bilico invece la situazione che riguarda Alessio Romagnoli. Il difensore è ancora in attesa che Lotito mantenga la promessa fatta nell’anno della Champions con un ritocco di ingaggio. Fabiani aveva cercato di allenatore le tensioni e di aprire al rinnovo mettendo sul piatto un rinnovo biennale fino al 2029. Il nodo qui è anche economico perché Romagnoli guadagna 3 milioni di euro e un aumento supererebbe la soglia. La società ha assicurato che la squadra non verrà smantellata ma se ci sarà bisogno di sacrifici verranno fatti: possono avere mercato Guendouzi, Gila e Castellanos.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.