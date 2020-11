Nations League, i risultati di oggi: Sergio Ramos sbaglia due rigori, colpaccio Francia in Portogallo

Si è appena la quinta giornata di Nations League che ha dato diversi verdetti interessanti. Nel gruppo 4, la Germania si è imposta 3-1 sull'Ucraina di Shevchenko. Al vantaggio iniziale di Yaremchuk, rispondo Sane e due volte Werner. Tedeschi che guadagnano la vetta del girone in quanto la Spagna non va oltre l'1-1 contro la Svizzera. Da segnalare il doppio errore dal dischetto di Sergio Ramos che non sbagliava un rigore dal maggio de 2018. Allungo in testa nel gruppo 3 con la Francia che espugna l'Estadio da Luz di Lisbona battendo 0-1 il Portogallo. Decisivo il gol a inizio ripresa di Kante. Perde 2-1 la Croazia in casa della Svezia. Le due compagini sono a pari punti (3) in fondo alla classifica.

GLI ALTRI RISULTATI

Azerbaigian - Montenegro 0-0

Cipro - Lussemburgo 2-1

Malta - Andorra 3-1

San Marino - Gibilterra 0-0

Lettonia - Isole Faroe 1-1

Liga, Tebas: "Servono 490 milioni di euro per finire la stagione"

Tennis, favola Sinner: a Sofia diventa il più giovane italiano a vincere il torneo Atp

TORNA ALLA HOMEPAGE