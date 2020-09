Nazionale, Acerbi festeggia il ritorno in Azzurro: "La prima dopo 10 mesi" - FOTO

Si è giocata ieri la prima partita di Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini. A distanza di quasi un anno dall'ultima volta l'Italia è tornata in campo e pazienza se la prestazione non è stata delle migliori. Gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 contro la Bosnia di Dzeko, ma tornare a vestire quella maglia è stata una grande soddisfazione per molti. Lo si capisce anche dal post Instagram di Francesco Acerbi, ieri titolare (seppur per errore) nella difesa a 4 in coppia con Bonucci. "La prima dopo 10 mesi", ha scritto il centrale della Lazio, orgoglioso di essere tornato in campo con la Nazionale.

Italia - Bosnia, le pagelle dei quotidiani: Acerbi e Immobile non convincono

Italia, Mancini: “Contento per la prestazione. Con l’Olanda cambierò qualcosa”

TORNA ALLA HOME PAGE