Nazionale, Casini: “È un insuccesso per il calcio italiano. Se penso…”

È difficile pensare un Mondiale senza l’Italia, la sconfitta di ieri contro la Macedonia del Nord ha rievocato ricordi non piacevoli e infranto il sogno sia degli azzurri sia dei tifosi. In merito si è espresso anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Questo quanto si legge nella nota pubblicata tramite i canali ufficiali: “La mancata qualificazione alla fase finale dei mondiali è un insuccesso per l’intero calcio italiano, che deve indurre tutti a una seria riflessione e a un profondo cambiamento del nostro sistema. In questo momento vivo solo la grandissima delusione di tutti i tifosi. E sono molto dispiaciuto se penso alle bambine e ai bambini che attendono ancora di vedere l’Italia ai mondiali e che debbono poter continuare a crescere nel sogno azzurro".Infine, ha concluso: "Le società di Serie A e i loro giocatori hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale e sempre lo faranno, anche perché si tratta dell’impegno sportivo che unisce il Paese e ci dovrebbe sempre far superare ogni appartenenza e ogni divisione. La Nazionale è di tutti".

